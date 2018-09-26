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ADB увеличил прогноз экономического роста Грузии


26.09.2018   22:32
Азиатский Банк Развития увеличил прогноз экономического роста Грузии на текущий год – вместо 4.5%, в 2018 году ADB прогнозирует рост экономики Грузии на 4.9%.

Вместе с этим, банк также увеличил и прогноз на следующий год – вместо 4.7% показатель составляет 5%. Уменьшен прогноз по инфляции – на 2018-2019 гг он составляет 3%.

ADB отмечает, что благодаря новому налоговому режиму, действующему в Грузии, малым компаниям удается развивать свой бизнес. Среди факторов, способствующим этому, называются как уменьшение налогов для субъектов малого предпринимательства, также и внедрение системы автоматического возврата НДС.

Самый большой рост в регионе ADB прогнозирует в Туркмении - 6.2%, а для остальных стран прогноз таков: Таджикистан - 6%; Армения - 5.3%; Азербайджан - 1.7%; Казахстан - 3.7%; Кыргызстан - 2.5%; Узбекистан - 4.9%.

В регионе центральной Азии самая высокая инфляция - 16% - прогнозируется в Узбекистане, в Армении прогноз по инфляции составляет 2.7%, в Азербайджане - 4.5%, в Казахстане - 7%, в Кыргызстане - 3.8%, в Таджикистане - 6.5%, а в Туркмении - 6.4%.

В текущем году в развитых регионах Азии ADB прогнозирует рост ВВП на 6%, а в следующем году – на 5.8%. Главным тормозящим фактором называется торговая война, которая, как известно, связана с новыми тарифами, установленными США.

В целом, Азиатский Банк Развития увеличил прогноз экономического роста для 14 стран, уменьшил для 16 стран, а для 15 стран прогноз не изменился.






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