Каладзе: "Омега Групп" должна заплатить в бюджет 51 миллион и телевидение не может быть алиби

27.09.2018 13:40 Причем тут Бидзина Иванишвили? Причем тут Кумсишвили? Причем тут Гахария? О чем вы говорите, существует ведь логика? – так ответил мэр Тбилиси Каха Каладзе на вопрос журналистов, согласно которому британские адвокаты «Омега группы» готовятся подать в Лондонский суд иск против действующих и бывших высокопоставленных чиновников.



По словам Каладзе, в опубликованных в записях не фигурирует ни один из высокопоставленных чиновников или политиков.



«Кто фигурирует? Какой политик или представитель властей фигурирует? Какая должность у Левана Кипиани или что он представляет? Где запись Дмитрия Кумсишвили? Если я и ты будет говорить, и упомянем чье-нибудь имя, этот человек будет виновен? Это что за логика?



Группа должна уплатить 51 млн и телевидение не может быть алиби. Закон для всех один. Если в отношении участников этих записей есть вопросы, расследование начато, и ответ должна держать как одна, так и другая сторона. Когда говорите и делаете интерпретацию, что вовлечены высокопоставленные чиновники, это что за подход или логика? Причем тут Бидзина Иванишвили? Причем тут Кумсишвили? Причем тут Гахария? О чем вы говорите, логика ведь существует? Давайте сейчас сядем и будет говорить, что этот криминал, тот вор и что, правда так?», — заявил Каха Каладзе.

















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