На иностранных сайтах азартные игры посредством грузинских карт будут невозможны

27.09.2018 20:10 На иностранных сайтах азартных и прибыльных игр, возможно, будет запрещено осуществлять онлан-платежи посредством грузинских карт.



По информации «IPN», изменения в этом направлении планируются в законе «О платежной системе и платежных услугах», который будет представлен парламенту Грузии на рассмотрение в ближайшие дни.



Согласно изменениям, провайдеру платежных услуг (всем провайдерам платежных услуг, в том числе коммерческим банкам и микрофинансовым организациям) запрещается устанавливать отношения с занимающимся игровым бизнесом иностранными компаниями с целью обеспечения платежей в их пользу. Провайдер платежных услуг обязуется не допускать посредством выпущенных им карт осуществлять в интернет-пространстве платежи в пользу занимающихся игровым бизнесом иностранных компаний.

Авторами и инициаторами законодательных изменений являются депутаты: Леван Гогичаишвили, Ираклий Берая, Ираклий Абусеридзе, Гога Гулордава, Бидзина Гегидзе и Цотне Зурабиани.



Как поясняет депутат Леван Гогичаишвили, принятие этого закона будет способствовать уменьшению числа людей, вовлеченных в азартные игры людей и искоренению вызванных этим проблем. Также сократится отток денежного капитала из Грузии в иностранные компании онлайн азартных игр.















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