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Грузия готова предоставить иностранным компаниям большие налоговые льготы
28.09.2018 11:24
С 1 января следующего года мы осуществляем, можно сказать, реформу исторического значения, которая предоставит очень большие налоговые льготы международным компаниям в том случае, если они откроют в Грузии офисы и начнут заниматься международным бизнесом в нашем регионе из Грузии, - об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в беседе с грузинскими журналистами после выступления с речью на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Глава правительства отметил, что об этой и других инициативах детально он расскажет на брифинге, после возвращения в Тбилиси.
«Именно в этом наша историческая роль и таким должно быть наше место в глобальной экономике. Грузия должна быть международным бизнес-центром. Эта реформа получила очень большую поддержку», - отметил премьер.
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