Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Битадзе: Генеральный план землепользования Тбилиси будет утвержден через две недели


28.09.2018   14:46
По словам заместителя мэра Тбилиси Майи Битадзе, генеральный план землепользования будет утвержден через две недели. Об этом Майя Битадзе заявила журналистам в муниципальном собрании, где в эти минуты с документом знакомятся депутаты большинства и представителям министерств.

Как отметила Майя Битадзе, в документе учтены замечания мэрии и министерств.

«Сегодня проект генплана будет обсуждаться вместе с правительственными учреждениями, у которых были разные замечания. Абсолютное большинство этих замечаний мы учли в проекте генплана. Особенно важны замечания министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, которые полностью отражены в документе. Это касается регулирования затороопасных зон и пойм и русел рек. Думаю, представление документа ведомствам будет последним этапом. После этого заседания муниципального собрания перейдут на заключительный этап и приблизительно через две недели муниципальное собрание утвердит генеральный план. Документ вступит в силу с 1 января 2019 года.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В августе экономика Грузии выросла на 2%
Доллар США vs валюта Грузии и стран региона
Доходы от туризма в Грузии и мире
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Уникальным памятникам культурного наследия на оккупированных территориях угрожает серьезная опасность - МИД Грузии
Цихелашвили: 25 лет прошло с «хроники объявленной русификации»
Со дня падения Сухуми исполнилось 25 лет
Премьер Грузии рассказал в ООН об инициативе «Шаг к лучшему будущему»
За восемь месяцев на дорогах Абхазии погибли 48 человек
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Суд в Махачкале арестовал брата Абдулатипова
Жители Грозного сообщили о рейдах силовиков в преддверии юбилея города
Министр труда Ингушетии стал фигурантом уголовного дела
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна