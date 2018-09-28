Битадзе: Генеральный план землепользования Тбилиси будет утвержден через две недели

28.09.2018 14:46 По словам заместителя мэра Тбилиси Майи Битадзе, генеральный план землепользования будет утвержден через две недели. Об этом Майя Битадзе заявила журналистам в муниципальном собрании, где в эти минуты с документом знакомятся депутаты большинства и представителям министерств.



Как отметила Майя Битадзе, в документе учтены замечания мэрии и министерств.



«Сегодня проект генплана будет обсуждаться вместе с правительственными учреждениями, у которых были разные замечания. Абсолютное большинство этих замечаний мы учли в проекте генплана. Особенно важны замечания министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, которые полностью отражены в документе. Это касается регулирования затороопасных зон и пойм и русел рек. Думаю, представление документа ведомствам будет последним этапом. После этого заседания муниципального собрания перейдут на заключительный этап и приблизительно через две недели муниципальное собрание утвердит генеральный план. Документ вступит в силу с 1 января 2019 года.















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