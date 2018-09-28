IDFI: В текущем году ежемесячная заработная плата председателя парламента составляет 6 738,75 лари, а члена парламента – 4 623,75 лари

28.09.2018 15:39 По информации «Института развития свободы информации» (IDFI), в текущем году ежемесячная заработная плата председателя парламента составляет 6 738,75 лари, а члена парламента – 4 623,75 лари.



Как поясняют в организации, до 2018 года ежемесячная заработная плата члена парламента составляла 2000 лари. Но в соответствии с их должностями, определялась сумма, предусмотренная за выполнение депутатских полномочий, и другие надбавки. В результате, трудовое вознаграждение члена парламента в соответствии с должностями варьировалась от 4 600 до 6 700 лари.



В информации IDFI отмечается, что в текущем году ежемесячная заработная плата первого заместителя председателя парламента составляет 6 403,75 лари, заместителя председателя парламента – 6 338,75 лари, лидеров большинства и меньшинства, а также председателя комитета – 5 538,75 лари, председателя фракции – 5 468 лари, председателя временной комиссии – 4 938 лари, заместителей лидеров большинства и меньшинства, а также первого заместителя председателя комитета – 4 803,75 лари, а заместителей председателя фракции и комитета – 4 738,75 лари.















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