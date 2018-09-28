Бюджет 2019 года увеличивается приблизительно на 300 миллионов лари

28.09.2018 16:27 Бюджет 2019 года увеличивается приблизительно на 300 миллионов лари

1 октября правительство внесёт в парламент проект государственного бюджета на 2019 год.



По данным Первого канала, Минфин уже переслал в правительство проект бюджета, который увеличивается приблизительно на 300 миллионов лари.



Первоначально проект бюджета будет представлен на заседание Бюро законодательного органа, после чего рассмотрение документа продолжится в парламентских комитетах.



Согласно регламенту, парламент утвердит документ до конца декабря.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

