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Бюджет 2019 года увеличивается приблизительно на 300 миллионов лари
28.09.2018 16:27
Бюджет 2019 года увеличивается приблизительно на 300 миллионов лари
1 октября правительство внесёт в парламент проект государственного бюджета на 2019 год.
По данным Первого канала, Минфин уже переслал в правительство проект бюджета, который увеличивается приблизительно на 300 миллионов лари.
Первоначально проект бюджета будет представлен на заседание Бюро законодательного органа, после чего рассмотрение документа продолжится в парламентских комитетах.
Согласно регламенту, парламент утвердит документ до конца декабря.
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