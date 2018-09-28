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Рост ВВП Грузии в янв-авг ускорился до 4,8% г/г


28.09.2018   16:50
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Грузии ускорился в январе-августе 2018 года до 4,8 процента с 4,7 процента в январе-августе прошлого года, сообщила в пятницу Национальная статистическая служба.

В августе рост ВВП замедлился до 2,0 процентов в сравнении с 4,3 процента в августе прошлого года и 4,6 процента в июле текущего года.

В 2017 году экономический рост ускорился до 5,0 процента с 2,2 процента годом ранее.

Бывшая советская республика, по территории которой проходят трубопроводы для транспортировки каспийских нефти и газа из Азербайджана в Европу, столкнулась с трудностями в связи с ухудшением экономического положения в странах-торговых партнерах, сокращением экспорта и объёмов поступающих в страну денежных переводов.

Ситуация стала несколько улучшаться в 2017 году - экспорт увеличился в прошлом году на 29 процентов до $2,728 миллиарда, дефицит торгового баланса сократился на 32 процента до $5,252 миллиарда, переводы увеличились на 19 процентов до $1,379 миллиарда.

Правительство ожидает роста экономики в нынешнем году на 4,5 процента.

Fitch Ratings может повысить суверенный кредитный рейтинг Грузии, если страна будет поддерживать высокие темпы роста экономики и макроэкономическую стабильность, а также продолжит улучшать свое финансовое положение, аналитик агентства сказал Рейтер в сентябре.

Fitch в августе подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Грузии в иностранной валюте на уровне "BB-" с положительным прогнозом






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