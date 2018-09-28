Дни вина в Грузии будут праздновать целый месяц

28.09.2018 23:50 Дни грузинского вина отметят в Грузии с 5 по 21 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства вина.



Масштабный праздник вина, который охватит несколько городов страны, получил свое имя от названия октября по грузинскому календарю — «Гвинобистве 2018».

Дни начнутся в столице Кахетии, городе Телави. Это часть события будет назваться «Телавино 2018». Отметят его в Старом городском саду с 12:00 до 17:00.



Гостей открытия ждут дегустации вина, ярмарка винной продукции, а также этнографические экспозиции и выставка-продажа изделий с общей винной тематикой — фотографии, образцы живописи, керамика, текстиль и многое другое. В Телави также запланировали фольклорные и музыкальные выступления, представления аниматоров для детей.



Продолжатся Дни грузинского вина 12 октября в Марнеули (Квемо-Картли), на территории местного Центра культуры, с 12:00 до 17:00. Посетителям мероприятия проведут экскурс в Историю грузинского вина. В Марнеульской части фестиваля ожидаются винные дегустации, ярмарка изделий ручной работы, мастер-классы по обработке глины, конкурс на лучшего винодела и зрелищная церемония отжима виноградного сока.



Далее эстафету снова передадут Кахетии. В Гурджаани 13 октября состоится Международный фестиваль вина. В городском парке Ахталы с 12:00 до 17:00 пройдут дегустации кахетинских и европейских вин, выставки авторских изделий, стилизованной продукции, этнографические экспозиции, осенние павильоны кулинарии, розыгрыши подарков, а также масштабная демонстрация отжима винограда в традиционных давильнях сацнахели. Мероприятие завершится показом фильма «Грузия — родина вина» в Гурджаанском центре культуры, в 19:00.



Параллельно с Гурджаани 13 октября праздник отметят и в столице Грузии, на улице Сиони в исторической части Тбилиси, с 12:00 до 19:00.

В модном тбилисском ресторане «Полифония» 15 октября запланирован вечер «Wine Feeling 2018». Организует его Ассоциация винного туризма и Национальное агентство вина. В программе вечера — лекции о сортах виноградных лоз, разновидностях вин, винном туризме, дегустации с закуской и другое. Мероприятие проведет совладелец винной компании «Слезы фазана» Джон Вундерман. На вечер приглашены туроператоры, винные гиды и представители сферы вина — сомелье и винные эксперты.



Завершатся Дни также в Тбилиси, на Винном заводе №1 (улица Петриашвили №1), фестивальной акцией «Малые марани на большой арене». Пройдет мероприятие 17 октября, с 11:00 до 18:00. Организатор события – Винный клуб Грузии. Ведущим мероприятия станет писатель и основатель Винного клуба Малхаз Харбедия. Он поговорит о виноделии и ознакомит присутствующих с продукцией участников, а также историями их брендов. После этого всех гостей будет ждать фуршет. В фестивале примут участие около 40 виноделен (марани).



Официально «Гвинобистве 2018» закроются церемонией награждения победителей национального конкурса грузинского вина. Она пройдет 20-21 октября.



Новости-Грузия











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