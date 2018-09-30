Грузинский малый бизнес сможет воспользоваться преимуществами новой формой займов от ЕИБ

30.09.2018 22:20 Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) утвердил выделение 30 млн. евро крупнейшему банку в Грузии с целью расширения доступа к финансированию для грузинских малых и средних предприятий (МСП).



Данное финансирование будет предоставлено в рамках инициативы ЕС EU4Business, созданной в поддержку МСП в шести Восточных странах-партнерах (Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Украине).



Ожидается, что около 600 грузинских МСП смогут воспользоваться преимуществами данной кредитной линии. Согласно ЕИБ, на МСП приходится более 90% активно действующих в стране компаний.















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