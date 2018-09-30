Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ЕИБ предоставляет дополнительные средства для поддержки водных проектов в Кутаиси


30.09.2018   22:22
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписал новое грантовое соглашение в рамках Целевого фонда технической помощи Восточного партнерства (ЦФТПВП) на сумму более 3 миллионов евро с Министерством регионального развития Грузии и коммунальной компанией "Объединенная водопроводная компания Грузии".

Эти средства на общую сумму 3,25 млн. евро будут использованы для финансирования специализированных профессиональных услуг для поддержки коммунальной компании в реализации Проекта ЕИБ по очистке сточных вод в Кутаиси.

В соответствии с финансовым контрактом от 15 октября 2015 года, ЕИБ предоставил кредит в размере до 100 млн. евро для Министерства регионального развития Грузии, который улучшит сбор и очистку сточных вод в городе Кутаиси.

Проект является частью программы Реабилитации водного сектора Грузии, которая состоит из серии инвестиций, направленных на улучшение водоснабжения в Кутаиси, Уреки, Поти и Зугдиди, а также на сбор и обработку сточных вод в Кутаиси, Уреки и Поти (Проект по очистке сточных вод в Кутаиси).






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Платежи с грузинских карт за рубежом в этом году превысили миллиард лари
В августе экономика Грузии выросла на 2%
Доллар США vs валюта Грузии и стран региона
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык
Уникальным памятникам культурного наследия на оккупированных территориях угрожает серьезная опасность - МИД Грузии
Цихелашвили: 25 лет прошло с «хроники объявленной русификации»
Со дня падения Сухуми исполнилось 25 лет
Премьер Грузии рассказал в ООН об инициативе «Шаг к лучшему будущему»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Кетеван Цихелашвили встретилась с Фабианом Гамильтоном и Фредриком Р. Хайд-Чемберсом
Выступление премьер-министра Грузии на 73-ой сессии ГА ООН (Видео)
Маргвелашвили принял участие в Международном форуме мира в США
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна