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В Грузии пенсия увеличится на 20 лари с первого января


01.10.2018   14:07
С первого января пенсия увеличится на 20 лари и составит 200 лари. Изменение предусматривает проект бюджета на 2019 год.

В будущем году для пенсионного обеспечения учтены 1.925 млрд лари. В этом году финансирование с этой точки зрения составляет 1.7 лари.

Пенсия в Грузии увеличилась до 180 лари с июля 2016 года.






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