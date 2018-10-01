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В Грузии пенсия увеличится на 20 лари с первого января
01.10.2018 14:07
С первого января пенсия увеличится на 20 лари и составит 200 лари. Изменение предусматривает проект бюджета на 2019 год.
В будущем году для пенсионного обеспечения учтены 1.925 млрд лари. В этом году финансирование с этой точки зрения составляет 1.7 лари.
Пенсия в Грузии увеличилась до 180 лари с июля 2016 года.
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