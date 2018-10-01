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Правительство Грузии ожидает в будущем году 4,5 процентный экономический рост


01.10.2018   15:45
Правительство Грузии ожидает в будущем году 4,5 процентный экономический рост. Это предусматривает проект государственного бюджета на 2019 год. Прогнозы следующих лет такие: в 2020 году – 5 процентов, в 2021 году — 5.5 процента, в 2022 году – 6 процентов.

К 2018 году прогноз роста ВВП составлял 4,5 процента. Планируется пересмотреть и увеличить этот показатель до 5%. Что касается прогнозов Международного валютного фонда, то к 2018 году он составит 5,5 процента, а на следующий год — 4,8 процента.

«Несмотря на позитивные тенденции, целесообразным посчиталось планирование бюджета по сравнительно консервативным прогнозам, так как тенденции в экономике стран — наших торговых партнеров могут оказать негативное влияние на наш внешний спрос, что, естественно, негативно скажется на экспорте нашей продукции и услуг», — говорится в проекте бюджета на 2019 год, который сегодня представят на рассмотрение парламента.






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