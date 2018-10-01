Финансирование Минздрава планируется увеличить в 2019 году на 239.5 млн лари

01.10.2018 21:14 По проекту государственного бюджета Грузии на 2019 год, финансирование Министерства беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты увеличивается на 239.5 млн лари и составит 3 863.1 млн лари.



В рамках этой суммы для социальной защиты и пенсионного обеспечения предполагается - 2 684.2 млн лари, из которых 1 925.0 млн лари направляется на пенсионное обеспечение населения, в рамках чего предусмотрено повышение пенсии на 20 лари с 1-го января 2019 года.



Для программ по здравоохранению предполагается до 1 048.6 млн лари, в том числе: на программу всеобщего здравоохранения населения - 754.0 млн лари; иммунизация –22.4 млн лари, программа по управлению гепатитом С – 16.0 млн лари; управление туберкулезом – до 15.7 млн лари; программа по ВИЧ-инфекции/СПИДу – более 12.5 млн лари; лечение пациентов, больных наркоманией - 12,2 млн лари(увеличено на 3,0 млн лари); диализ и трансплантация почки - 36.3; психическое здоровье - 24.0 млн (увеличено на 3,0 млн); управление диабетом – 13.5 млн лари; скорая медицинская помощь и медицинская транспортировка – 44.7 млн лари; сельский врач – 26.0 млн лари; реферальное обслуживание – 20.0 млн лари; обеспечение лечебными медикаментами от хронических заболеваний – 20.0 млн лари (финансирование программы удвоилось) и др.



Для реабилитации и оснащения медучреждений предполагается – 20.0 млн лари.



Для обеспечения жилыми домами вынужденно перемещенных лиц в ассигнациях Минздрава предусмотрено 42,7 млн лари. При этом, в этих же целях в ассигнациях Министерства регионального развития и инфраструктуры предполагается 50,0 млн лари. Соответственно, выделяемая для обеспечения беженцев жилыми домами сумма, в общей сложности составляет 92,7 млн лари.



На данном этапе в парламент Грузии представлен первичный вариант госбюджета на 2019 год.















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