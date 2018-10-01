Проект бюджета на 2019 год рассчитан на обменный курс доллара в 2,63 лари

01.10.2018 23:08 В проекте бюджета на 2019 год обменный курс доллара составляет 2.63 лари. Министерство финансов указывает обменный курс в части внешнего долга в документе.



В бюджете текущего года курс доллара составлял отметку в 2.5 лари.



Согласно официальному курсу, установленному Национальным банком сегодня, стоимость 1 доллара США — 2.6145 лари.















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