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Проект бюджета на 2019 год рассчитан на обменный курс доллара в 2,63 лари
01.10.2018 23:08
В проекте бюджета на 2019 год обменный курс доллара составляет 2.63 лари. Министерство финансов указывает обменный курс в части внешнего долга в документе.
В бюджете текущего года курс доллара составлял отметку в 2.5 лари.
Согласно официальному курсу, установленному Национальным банком сегодня, стоимость 1 доллара США — 2.6145 лари.
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