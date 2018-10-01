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Проект бюджета на 2019 год рассчитан на обменный курс доллара в 2,63 лари


01.10.2018   23:08
В проекте бюджета на 2019 год обменный курс доллара составляет 2.63 лари. Министерство финансов указывает обменный курс в части внешнего долга в документе.

В бюджете текущего года курс доллара составлял отметку в 2.5 лари.

Согласно официальному курсу, установленному Национальным банком сегодня, стоимость 1 доллара США — 2.6145 лари.






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