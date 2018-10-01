В будущем году на строительство дорог будет выделено 1,377 млрд. лари

01.10.2018 23:27 В будущем году на осуществление дорожных проектов будет выделено 1,377 млрд. лари. Согласно проекту бюджета на 2019 год, больше всего финансирования, 317,9 млн. лари выделено на участок автобана Рикоти (Аргвета).



135 млн. лари предусмотрено для строительства тоннеля и участка автомобильной дороги Квешети-Коби; 100 млн. лари — на участок Осиаури-Рикоти; 100 млн. лари — участок Самтредия-Григолети; 70 миллионов лари — на новую объездную дорогу Батуми; 58,5 млн. лари — участок Григолети-Чолоки; 54 миллиона лари — объездная дорога Кутаиси во второй полосе; 28,5 млн. лари — реабилитация участка Чумателети-Харагаули; 20 миллионов лари — Сно-Джута-Рошка-Шатили-Омало-Хадорское ущелье — реконструкция автомобильных дорог в направлении Бацара-Ахмета; 20 млн. лари — реабилитация дороги Багдати-Абастумани ; 20 миллионов лари — на строительство дороги и железной дороги возле порта Анаклии; 15 миллионов лари — строительство дороги Сачхере-Рача; 13 млн лари — реабилитация участка Хуло-Зарзма.



В текущем году для улучшения дорожной инфраструктуры предусмотрен 1,31 млрд. лари. Однако, неизвестно, сможет ли правительство полностью задействовать эту сумму.















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