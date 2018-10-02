|
|
На приобретение новых автобусов в Тбилиси предусмотрено 130 миллионов лари
02.10.2018 12:03
На приобретение новых автобусов в Тбилиси в бюджете 2019 года предусмотрено 130 миллионов лари. Половину суммы Грузии выделит Азиатский банк развития(ADB), а вторую половину – Европейский банк реконструкции и развития (EBRD).
Мэр Тбилиси Каха Каладзе несколько раз заявлял, что старые автобусы в столице полностью заменят новыми до конца 2019 года. Уже завершен тендер, который предусматривает приобретение 90 новых автобусов.
Также от доноров планируется получить 7.8 миллиона лари для проекта автобусов в Батуми (в том числе 3 миллиона лари являются грантом). Финансирование этого проекта в 2018 году составляет 9.1 миллиона лари.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна