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На приобретение новых автобусов в Тбилиси предусмотрено 130 миллионов лари


02.10.2018   12:03
На приобретение новых автобусов в Тбилиси в бюджете 2019 года предусмотрено 130 миллионов лари. Половину суммы Грузии выделит Азиатский банк развития(ADB), а вторую половину – Европейский банк реконструкции и развития (EBRD).

Мэр Тбилиси Каха Каладзе несколько раз заявлял, что старые автобусы в столице полностью заменят новыми до конца 2019 года. Уже завершен тендер, который предусматривает приобретение 90 новых автобусов.

Также от доноров планируется получить 7.8 миллиона лари для проекта автобусов в Батуми (в том числе 3 миллиона лари являются грантом). Финансирование этого проекта в 2018 году составляет 9.1 миллиона лари.






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