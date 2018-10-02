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Для софинансирования схемы накопительной пенсии выделят 170 миллионов лари
02.10.2018 19:49
Система накопительной пенсии в Грузии будет задействована с первого января 2019 года. Соответственно, в проекте бюджета на следующий год уже внесены расходы в связи с новой системой.
Согласно документу, для софинансирования схемы накопительной пенсии выделят 170 миллионов лари. Из них 80 миллионов лари были предусмотрены бюджетом на 2018 год, так как задействование системы изначально планировалось в третьем квартале этого года.
Вместе с тем, согласно проекту бюджета, финансирование Пенсионного агентства составит один миллион лари.
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