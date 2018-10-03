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Зарегистрировать компании и открыть счета в Грузии можно будет не приезжая в страну
03.10.2018 11:11
В Грузии внедряется практика электронного резидентства, которая даст гражданам 34-х стран возможность, осуществить регистрацию своих компаний и банковских счетов у нас в стране не приезжая в Грузию», — заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе до начала заседания правительства.
«Сегодня, мы официально заявляем об инициативе, которая является изменением революционного значения. Я не хочу делать высокопарные оценки, но это так. Мы вводим практику электронного резидентства, которая даст гражданам 34-х стран возможность, осуществить регистрацию своих компаний и банковских счетов у нас в стране не приезжая в Грузию и пользоваться существующими льготными налоговыми режимами», — отметил Мамука Бахтадзе.
По его словам, из перечисленных стран, почти все являются экономически развитыми государствами.
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