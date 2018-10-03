В Грузии будет основан коммерческий арбитраж Международной коммерческой палаты

03.10.2018 11:48 Перед началом заседания правительства премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил, что в Грузии будет основан коммерческий арбитраж Международной коммерческой палаты.



"Сегодня мы озвучим чрезвычайно важную инициативу, вам известно наше видение, подразумевающее, чтобы Грузия стала экономическим и финансовым центром для нашего региона. Мы сегодня заявим о двух инициативах.



Первая, это весьма важное событие- 20 декабря мы подпишем с Международным арбитражем важную инициативу в Париже, по которой в Грузии будет основан коммерческий арбитраж Международной торговой палаты. Это значит, что Грузия будет второй страной в Европе, которая предложит такой сервис бизнесу, и вообще, поощрит экономическую активность. Это самая высокая точка, которая существует вообще в контексте арбитража. Это еще одно послание, что правительство Грузии делает все, чтобы Грузия еще больше интегрировалась в глобальную экономику, чтобы Грузия смогла, и мы вместе стали региональным центром"- заявил премьер.



Вторая инициатива касалась внедрения электронного резидентства, которое позволит гражданам 34 стран зарегистрировать компанию и открыть счет в банке Грузии не приезжая в страну.



«Сегодня, мы официально заявляем об инициативе, которая является изменением революционного значения. Я не хочу делать высокопарные оценки, но это так. Мы вводим практику электронного резидентства, которая даст гражданам 34-х стран возможность, осуществить регистрацию своих компаний и банковских счетов у нас в стране не приезжая в Грузию и пользоваться существующими льготными налоговыми режимами», — отметил Мамука Бахтадзе.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

