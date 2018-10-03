В аэропорту Кутаиси строят новый пассажирский терминал

03.10.2018 11:58 В аэропорту Кутаиси строится новый пассажирский терминал. Об этом сегодня сообщает Общественное телевидение Грузии со ссылкой на «Объединение аэропортов» министерства экономики и устойчивого развития.



Дизайном обновленного терминала Кутаисского международного аэропорта занимается голландская архитектурная компания UN Studio. Анализ развития аэропорта подготовила IATA Консалтинг, определившая все те стандарты, которые должен удовлетворять аэропорт. Строительство завершится в 2019 году.



В настоящее время Кутаисский международный аэропорт может обслуживать 300 пассажиров в час. После завершения строительства нового терминала, в котором будет семь выходов, пропускная способность аэропорта увеличится до 1000 – 1100 пассажиров.



«Общая площадь нового терминала составляет 24 176 квадратных метров. Это означает, что обновленный терминал будет втрое больше существующего», — отметил Миханашвили.



По данным ведомства, уже завершены работы по установке железобетонной конструкции. В частности, залито 15 тысяч кубических метров бетона на первом уровне в 10 тысяч квадратных метров, где будет размещена основная багажная система. Кроме того, уложена плита «нулевого» подземного этажа, установлены колонны металлической конструкции и часть ригелей.



«К этому времени в центральном части нового терминала идет монтаж металлических конструкций для антресолей, где должны разместиться офисные и другие рабочие комнаты. Внутреннее пространство антресолей разделено на две части: в центральной части будет четыре, а в зале прибытия – два этажа», — сообщил Миханашвили.















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