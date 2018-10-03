Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На ваучеры перекраски такси из бюджета не будет потрачен ни один тетри - Каладзе


03.10.2018   12:02
В связи с мнением, распространенным в обществе, будто бы ваучеры перекраски такси будут профинансированы из бюджета, в мэрии заявляют, что на ваучеры перекраски такси из бюджета не будет потрачен ни один тетри.

На сегодняшнем заседании правительства мэр столицы Каха Каладзе говорил о новшествах, связанных с реформой такси. По его словам, владельцам такси, зарегистрированным до 10 октября, которые также прошли техническую инспекцию, с машиной с левым рулем и четырьмя дверями, дадут ваучеры на перекраску автомашины в белый цвет и химической чистки салона. Он отметил, эти ваучеры владельцам такси передаст компания, победившая в конкурсе, объявленном столичной мэрией.

"Подчеркиваю, что владельцам не придется платить ни один лари, и ни один тетри не будет потрачен также из городского бюджета. Эти ваучеры владельцам такси даст компания, победившая в объявленном мэрией конкурсе, которая взамен на то, чтобы на два года разместить рекламу на такси, профинансирует работу по покраске такси, и проведет химическую очистку салона"- заявил Каха Каладзе.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
У кого и на каких условиях будет право владеть сельскохозяйственной землей в Грузии?
Таксистам не придется перекрашивать автомобили за свой счет
Иностранцы-собственники земли обязаны будут ее обрабатывать
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык
Уникальным памятникам культурного наследия на оккупированных территориях угрожает серьезная опасность - МИД Грузии
Цихелашвили: 25 лет прошло с «хроники объявленной русификации»
Со дня падения Сухуми исполнилось 25 лет
Премьер Грузии рассказал в ООН об инициативе «Шаг к лучшему будущему»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Парламент Грузии ратифицирует соглашение о свободной торговле с Гонконгом
Кобахидзе: Голосованием за резолюцию Парламентской ассамблеи Европы в октябре 2008 года члены тогдашних властей совершили измену
Премьер Грузии отметил прогресс страны в сфере соблюдения прав человека
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна