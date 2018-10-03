На ваучеры перекраски такси из бюджета не будет потрачен ни один тетри - Каладзе

03.10.2018 12:02 В связи с мнением, распространенным в обществе, будто бы ваучеры перекраски такси будут профинансированы из бюджета, в мэрии заявляют, что на ваучеры перекраски такси из бюджета не будет потрачен ни один тетри.



На сегодняшнем заседании правительства мэр столицы Каха Каладзе говорил о новшествах, связанных с реформой такси. По его словам, владельцам такси, зарегистрированным до 10 октября, которые также прошли техническую инспекцию, с машиной с левым рулем и четырьмя дверями, дадут ваучеры на перекраску автомашины в белый цвет и химической чистки салона. Он отметил, эти ваучеры владельцам такси передаст компания, победившая в конкурсе, объявленном столичной мэрией.



"Подчеркиваю, что владельцам не придется платить ни один лари, и ни один тетри не будет потрачен также из городского бюджета. Эти ваучеры владельцам такси даст компания, победившая в объявленном мэрией конкурсе, которая взамен на то, чтобы на два года разместить рекламу на такси, профинансирует работу по покраске такси, и проведет химическую очистку салона"- заявил Каха Каладзе.

















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