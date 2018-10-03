Георгий Кобулия об «Омега группе» - Пусть оплатят налоги, долги, и потом поговорим о том, какие у них претензии к правительству

03.10.2018 13:36 По заявлению министра экономики и устойчивого развития Грузии Георгия Кобулия, обвинения «Омега группы» в отношении правительства связаны с тем, что компания пытается уклониться от уплаты задолженности. Об этом министр заявил в ответ на вопрос по поводу опубликованных телеканалом «Рустави 2» скрытых телефонных записей.



По словам Георгия Кобулия, уклониться от уплаты задолженности никто не сможет.



«По моему мнению, один факт – это то, что компании нужно оплатить очень большую задолженность. Речь идет об очень большой сумме. У них огромный долг как в отношении госбюджета, так и коммерческих банков. В таком случае, я думаю, немного неловко, когда мы слышим такие обвинения. На мой взгляд, это больше направлено на то, чтобы избежать уплаты задолженности. Никто не сможет уклониться от уплаты задолженности. Это главное для экономики.



Пусть оплатят налоги и оплатят долги, и потом поговорим о том, какие у них еще претензии к правительству», - заявил Георгий Кобулия.

















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