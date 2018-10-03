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Парламент Грузии ратифицирует соглашение о свободной торговле с Гонконгом


03.10.2018   17:03
Оформленное между Грузией и Гонконгом соглашение о свободной торговле направят в парламент для ратификации. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Грузия и Гонконг подписали договор в рамках саммита Belt and Road, который прошел в Гонконге в конце июня.
Внешнеторговый оборот Грузии с Гонконгом, который является специальным административным округом в составе Китая, за 2017 год составил 108,9 миллиона долларов, из которых экспорт грузинской продукции в Гонконг составил 6,4 миллиона долларов.

Торговый оборот с Гонконгом за 8 месяцев 2018 года составил около 79,9 миллиона долларов, из которых экспорт грузинской продукции в Гонконг составил более 3,9 миллиона долларов.

Грузия уже подписала соглашения о свободной торговле с Евросоюзом, странами Европейской ассоциации свободной торговли EFTA, Турцией и Китаем.

«Важнейшим приоритетом нашей экономической политики является лучшая интеграция Грузии в глобальную экономику. Хочу напомнить, что мы являемся единственной страной в регионе, у которой параллельно есть свободный торговый режим как с Евросоюзом, так и с Китаем и соседними странами. Но наша задача добавить к этому важному успеху новые экономические платформы», — подчеркнул Бахтадзе.

Оформленное с Гонконгом соглашение предусматривает определение условий свободного движения товаров и содействие торговле услугами между Гонконгом и Грузией. Оформленный между сторонами документ, покрывает такие темы, как таможенное и торговое содействие, права интеллектуальной собственности, технические барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные меры и т. д.

«Гонконг является важнейшим экономическим центром юго-восточной Азии и, соответственно, это уникальная возможность для наших предпринимателей иметь доступ на почти 8-милионный рынок с высокой покупательной способностью», — отметил премьер.






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