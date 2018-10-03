Кому принадлежит компания, планирующая строительство 28-этажного комплекса на Зеленом мысе

03.10.2018 17:27 В рекреационной зоне на Зеленом мысе (Аджарская АР) компания "Элит констракшн групп" собирается построить два 28-этажных многофункциональных корпуса. Для начала строительства Городской совет муниципалитета Батуми изменил статус рекреационной зоны.



Земельный участок на Зеленом мысе обременен ипотекой в банке "Карту". По данным Публичного реестра, владельцем 100% доли "Элит Констракшн групп" является 43-летний Дачи Чаганава. Компания основана 21 августа 2017 года, за месяц до того, как по распоряжению премьер-министра Квирикашвили в порядке прямой продажи он получил участок на Зеленом мысе. Согласно распоряжению, компания должна была заплатить за землю 931 000 лари, и взять обязательство инвестировать 4 миллиона лари. На сегодня, по данным НАПР, более чем 20 000 квадратных метров территории обременено ипотекой в банке "Карту".



Кто такой Дачи Чаганава?



Владелец "Элит Констракшн групп" родился в январе 1975 года. Жилым адресом указан город Батуми, улица Эквтиме Такаишвили. По данным реестра, на имя Дачи Чаганава в Грузии фиксируется еще одна компания "Тбилиси-Париж-Тбилиси", в которой он и издатель Кетеван Лазарашвили владеютдолями по 50%. Данная компания зарегистрирована в марте 2013 года.



Портал Bm.ge связался с Кетеван Лазарашвили, которая заявила, что в мае 2013 года эта компания по финансированию мэрии Тбилиси осуществила единственный проект, выставку грузинских художников во Франции, и после того не работала. По информации Лазарашвили, с Дачи Чаганава она познакомилась на книжном фестивале, как с живущим во Франции грузином, и рядовым гостем мероприятия. После совместного проекта она не поддерживала связь.



"По моему впечатлению, у него не должно быть достаточного средства для такого крупного проекта. Насколько мне известно, он жил в очень маленьком доме, более того, после мероприятия он сказал, что живет в настолько маленьком доме, что не может пригласить меня туда. Очень странно за 2-3 года заработать такие большие деньги, в это очень трудно поверить"- отметила Кетеван Лазарашвили.



По имеющейся информации, Дачи Чаганава вместе с супругой руководит во Франции центром грузинской культуры "Лази".

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

