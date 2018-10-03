Владеющих землями в Грузии иностранцев обяжут их обрабатывать

03.10.2018 17:31 «Если иностранец не будет обрабатывать землю, ему придется продать ее» - соответствующее изменение предусматривает проект закона "О земле сельскохозяйственного назначения", подготовленный депутатом Отаром Данелия.



Согласно законопроекту, гражданин другой страны может владеть землей, если получил ее по наследству, или у него возникло правомерное право владения на землю сельскохозяйственного назначения.



Для того чтобы получить право правомерного владения, иностранцу необходимо решение правительства Грузии. Для этого он должен представить правительству инвестиционный план. Если условия, предусмотренные планом, не будут выполнены, иностранец будет обязан продать земельный участок в течение 1 года.



В то же время, если гражданин другой страны, имеющий разрешение на постоянное жительство или инвестиционное жительство, не обработает землю, обязан продать ее (кроме приусадебного участка) в течение 2 лет.



Двухлетний срок будет исчисляться с 31 декабря соответствующего календарного года невыполнения требования об использовании/обработке, и производстве продукции сельскохозяйственного назначения.



Если обязанное лицо не сможет обеспечить продажу земли сельскохозяйственного назначения, через месяц после истечения срока он должен обратиться в Министерство экономики и устойчивого развития Грузии с целью перехода земельного участка сельскохозяйственного назначения в собственность государства.



Если человек не согласен с условиями перехода в собственность государства земельного участка сельскохозяйственного назначения, переход земельного участка в собственность государства происходит соответственно правилу экспроприации собственности для необходимых нужд общества.

















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