Time Out назвал тбилисский район Сололаки среди 50 лучших туристических мест в мире

04.10.2018 17:00 Редакторы и эксперты издания Time Out составили список 50 лучших мест в мире, которые должны посетить путешественники. Список опубликован на веб-странице Time Out.



Следует отметить, что в список попал Тбилиси, в частности один из его старых кварталов Сололаки.

"Бары, кафе, и даже клубы, находящиеся в Сололаки близко по соседству друг от друга, предлагают туристам комфортную обстановку. Местные жители и путешественники часто гостят в переделанные под кафе дома, где часто слышна музыка в живом исполнении"- пишет издание.



Time Out советует туристам также пойти в серные бани, на Мейдан, где некоторые учреждения открыты круглые сутки. Эксперты издания рекомендуют "Ezo" и бар "У Зое".



В списке Тбилиси (Сололаки) занимает 26-е место, и опережает такие места, как квартал Ботафого Рио-де-Жанейро, французский квартал в Шанхае, улица Винвуд в Майами, улица Кадикои в Стамбуле, и китайский квартал в Москве. Первое место занимает один из кварталов Мадрида, Ембахадорес.



















