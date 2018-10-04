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В рамках ENPARD в Грузии обсудили гендерные вопросы в сельском хозяйстве
04.10.2018 17:15
Гендер, сельское хозяйство и развитие сельских районов в Грузии были основной темой обсуждения, которое недавно состоялось в стране между заинтересованными сторонами и партнерами-исполнителями финансируемой ЕС программы Европейского соседства по сельскому хозяйству и развитию сельских районов (ENPARD).
Участники рассказали о существующем гендерном неравенстве в сельском хозяйстве, его причинах и влиянии на экономическое и социальное развитие сельских районов.
Участники также обсудили проблемы, пробелы и практику, которые должны быть рассмотрены политиками для поддержки экономических прав и возможностей сельских женщин в Грузии.
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