В Грузии запущена новая программа финансового образования для предпринимателей

04.10.2018 17:49 В рамках "Года финансовой грамотности" Грузии Национальный банк страны разработал программу финансового образования для микро и малых предприятий совместно с Механизмом развития Европейского фонда для Юго-Восточной Европы и с участием Ассоциации развития экспорта ( EDA).



Реализация программы началась в июле 2018 года, когда эксперты из EDA начали обучение предпринимателей в регионах Самцхе-Джавахети и Квемо Картли, в Ахалцихе и Тбилиси.



Целью программы является оснащение как нынешних, так и будущих владельцев микро и малого бизнеса необходимыми знаниями и навыками для принятия обоснованных финансовых решений на основе их собственных потребностей и возможностей для бизнеса.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

