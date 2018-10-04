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В Грузии запущена новая программа финансового образования для предпринимателей


04.10.2018   17:49
В рамках "Года финансовой грамотности" Грузии Национальный банк страны разработал программу финансового образования для микро и малых предприятий совместно с Механизмом развития Европейского фонда для Юго-Восточной Европы и с участием Ассоциации развития экспорта ( EDA).

Реализация программы началась в июле 2018 года, когда эксперты из EDA начали обучение предпринимателей в регионах Самцхе-Джавахети и Квемо Картли, в Ахалцихе и Тбилиси.

Целью программы является оснащение как нынешних, так и будущих владельцев микро и малого бизнеса необходимыми знаниями и навыками для принятия обоснованных финансовых решений на основе их собственных потребностей и возможностей для бизнеса.






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