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USAID дал Грузии высокую оценку по индикаторам развития


05.10.2018   17:55
По информации пресс-службы Министерства иностранных дел Грузии, Агентство международного развития США (USAID) дало высокую оценку Грузии по основным индикаторам экономического и демократического развития.

По сообщению ведомства, с точки зрения эффективности гражданского общества и СМИ, администрирования налогов, и свободы торговли у Грузии показатели выше, чем у стран Восточной Европы и Балканского региона.

"4 октября 2018 года Агентство международного развития США (USAID) опубликовало информацию о странах бенефициарах, по которой Грузия по основным показателям экономического и демократического развития (по шкале от 0 до 1) получила высокие оценки. Путеводитель, в котором по секторам оценивается прогресс страны, достигнутый в процессе самообеспечения (Journey to Self-Reliance), подчеркивает ведущую роль Грузии в регионе с точки зрения либеральной демократии, открытого, ответственного управления и эффективности правительства, бизнес среды, а также в контексте использования информации и технологий коммуникаций. А в ряде компонентов - эффективности гражданского общества и СМИ, администрирования налогов, и свободы торговли у Грузии более высокие показатели, чем у стран Восточной Европы и Балканского региона.

Одним из главных приоритетов Агентства международного развития США (USAID) является искоренение необходимости иностранной помощи для стран. Именно с этой целью USAID фокусируется на повышении самообеспечения, что подразумевает возможность страны (правительства, гражданского общества, и, включая частный сектор) на фоне существующих вызовов спланировать, профинансировать, и осуществить направленные на развитие проекты. Такой подход является краеугольным камнем отношений USAID со странами.

Способность самообеспечения определяется двумя элементами: обязательством, как содействуют процессу развития самореализации законодательство, политика и действия страны: И возможностями - насколько страна впереди в контексте работы и развития в политическом, социальном, и экономическом секторе.

Именно для отображения вышеупомянутых двух элементов USAID разработал метрики высокого уровня, что облегчает агентству процесс оценки стран, и на основании которых создается путеводитель отдельных стран"- сказано в информации внешнеполитического ведомства.


Оценка Грузии (по шкале от 1 до 1)

Открытое и ответственное управление
Либеральная демократия-0,60
Открытое управление- 0,48

Всеобъемлющее развитие

Равенство социальных групп-0,73
Гендерная разница с точки зрения экономики- 0,66

Экономическая политика

Среда бизнеса-0,55
Свобода торговли- 0,99
Охрана биоразнообразия и среды существования- 0,57

Возможности правительства

Эффективность правительства-0,63
Эффекивность налогового администрирования-0,88
Защищенность и безопасность – 0,61

Возможности гражданского общества

Эффективность гражданского общества и СМИ-0,91

Возможности граждан

Показатель бедности ($5/день) -0,60
Качество образования- 0,78
Здравоохранение детей- 0,93

Возможности экономики

ВВП на душу населения (паритет покупательной способности)-0,53

Использование технологий информации и коммуникаций- 0,59
Диверсификация экспорта – 0,84

Преимущество Грузии по сравнению с другими странами

Страны региона

Открытое и ответственное управление

Либеральная демократия: Грузия -0,60; Армения- 0,26; Азербайджан -0,06;

Открытое управление: Грузия -0,48; Армения- N/A; Азербайджан - N/A;

Экономическая политика

Среда бизнеса: Грузия – 0,55; Азербайджан -0,52; Армения- 0,49;
Свобода торговли Грузия – 0, 99; Армения- 0,80; Азербайджан -0,69;

Возможности правительства

Эффективность правительства: Грузия – 0,63; Армения- 0,49; Азербайджан -0,49;
Эффективность налогового администрирования: Грузия – 0, 88; Армения- 0,56; Азербайджан -0,38;

Возможности гражданского общества

Эффективность гражданского общества и СМИ: Грузия – 0,91; Армения- 0,79; Азербайджан -0,27;

Возможности экономики

Информационные и коммуникационные технологии: Грузия – 0, 59; Азербайджан -0,52; Армения- 0,48;

Диверсификация экспорта: Грузия – 0,84; Армения- 0,77; Азербайджан -0,32;

Страны Восточной Европы и Балкан

Открытое и ответственное управление

Либеральная демократия: Грузия-0,60; Румыния- 0,53; Черногория -0,38; Македония -0,36; Сербия-0,33; Украина -0,25.

Открытое управление: Грузия-0,48; Болгария-0,46; Украина -0,45.Сербия-0,36;

Экономическая политика

Среда бизнеса: Грузия-0,55; Болгария-0,52; Украина -0,46;

Свобода торговли: Грузия – 0,99; Македония -0,96; Сербия-0,95; Румыния- 0,94; Болгария- 0,94; Черногория -0,89; Украина -0,88.

Возможности правительства

Эффективность правительства: Грузия – 0,63; Македония -0,54; Черногория -0,54;

Эффективность налогового администрирования: Грузия-0,88; Болгария -0,81; Македония- 0,75; Украина -0,69.Румыния- 0,56;

Возможности гражданского общества

Эффективность гражданского общества и СМИ: Грузия – 0,91; Болгария- 0,88; Черногория -0,80; Македония -0,79; Румыния- 0,78; Сербия-0,74; Украина -0,73.

Возможности экономики

Информационные и коммуникационные технологии: Грузия -0,59; Македония- 0,52; Украина -0,45.

Диверсификация экспорта: Грузия-0,84; Черногория-0,83; Македония-0,82.







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