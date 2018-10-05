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Азиатский банк развития будет финансировать один из сложнейших участков автомобильной дороги Рикоти-Зестафони
05.10.2018 20:24
Между Грузией и Азиатским банком развития (ADB) оформлено соглашение в целях финансирования «Проекта по улучшению Восточно-Западной скоростной автомагистрали (Хеви-Убиса). Об этом сообщает министерство финансов Грузии.
Документ подписали министр финансов Грузии Иване Мачавариани и директор постоянного представительства ADB Йешим Эльхан-Каялар.
Соглашение предусматривает выделение льготных финансовых ресурсов в размере 255,297,000 евро в целях строительства двухсторонней 4-полосной дороги протяженностью 12 километров между Хеви и Убиса на Восточно-Западной скоростной автомагистрали.
По информации министерства финансов, вышеуказанный 12-километровый участок является одним из сложнейших участков автомобильной дороги Рикоти-Зестафони.
По данным ведомства, исходя из сложных геологических условий в рамках проекта планируется строительство 35 мостов (общей протяженностью 8,3 километра) и 20 тоннелей (общей длинной 9,4 километра).
Вместе с тем, новая дорожная инфраструктура будет способствовать эффективному и безопасному передвижению транспорта по данной автомагистрали, сокращению времени, необходимого для пассажирских и грузовых перевозок, развитию торговли и туризма. Вместе с тем, это позитивно отразится на развитии Грузии, как страны с транзитной функцией.
Проект, предположительно, завершится в июне 2024 года.
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