Резервы Национального банка Грузии увеличились до рекордного уровня

05.10.2018 20:35 Резервы Национального банка Грузии за месяц выросли на 241 млн. долларов США и достигли рекордного уровня. По состоянию на 30 сентября 2018 года объем резервов составил 3,152 миллиарда долларов.



Резервы иностранной валюты составляют 2,95 млрд. долларов США, в то время как объем специальных прав заимствования (SDR) составляет 202 млн. долларов США.



Ранее максимальный объем резервов был зафиксирован 31 октября 2013 года и составлял 3,11 миллиарда долларов.















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