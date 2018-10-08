Владелец известного грузинского ресторана в Польше открывает новую гостиницу в Кахетии

08.10.2018 11:38 Владелец известного в Польше ресторана "Русико", Дато Туркестанишвили, открыл шато и погреб имени деда в Телави, селе Кисисхеви. По его заявлению Bm.ge, гостиница будет символически называться "Элизбар 1918", и одновременно окажет услугу почти 20 гостям. В гостинице типа бутика будут 7 номеров, и стоимость номера составит от 150 до 200 евро. По заявлению Дато Туркестанишвили, в гостинице максимально будет создана семейная обстановка, гостям предложат грузинскую кухню, и при желании они смогут принять участие в приготовлении блюд.



"У меня уже есть бизнес в Польше, ресторан и винный бар, который носит имя моей матери "Русико". Я решил построить в Кахетии гостиницу, поскольку хочу принять здесь людей, которые являются частыми гостями моего ресторана и бара в Польше. Желающих много, поэтому я стараюсь устроить для них максимальный комфорт. В настоящем по моему приглашению у меня находится консультант "Мишлен", который дает советы в связи с гостиничными сервисами, мы ко всему подходим предельно тщательно, поскольку хочу, чтобы гостиница была особенной"- говорит Давид Туркестанишвили.



В разговоре с Bm.ge бизнесмен заявил, что наряду с гостиницей будет функционировать и небольшой погреб, где будет изготовляться вино высокого качества. Он сам изучил виноделие. В погребе в сезон можно будет переработать 10 тонн винограда, но в текущем году они закупят 8 тонн, из которых планируется изготовить 7-8 000 бутылок вина. Сначала он изготовит вина двух видов, Саперави и купаж Ркацители-Зеленый, который вынесет на продажу только после трех лет настаивания. Цена бутылки вина будет начинаться от 60 евро, и будет продаваться в его ресторане и винном баре как в гостинице "Элизбар 1918" в Грузии, так и в Польше.



"В текущем году я закупил 4 тонны Саперави в микро зоне Кинзмараули, в селе Шакриани, из семьи, которая особенно ухаживает за виноградником, а также в Кисисхеви 2 тонны Саперави и 2 тонны Ркацители и Мцване. Вино сначала буду настаивать в квеври, а затем три года держать в дубовых бочках. Технологии настаивания вина меня учат мои друзья виноделы. Винный бренд тоже называется "Элизбар 1918"- заявил Давид Туркестанишвили.



Гостиница "Элизбар 1918" начнет принимать гостей с весны будущего года.

















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