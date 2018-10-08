Правительство Грузии предложит Volvo перенести производство из Ирана в Грузию

08.10.2018 11:58 Агентство "Производи в Грузии" планирует начать переговоры с компанией Volvo. По заявлению руководителя агентства, компания планирует закрыть производство в Иране, а Грузия предложит перенести его в нашу страну.



"В Иране из-за санкций несколько европейских и американских компаний не могут оперировать. Мы наблюдаем за всем этим, своевременно едем, и напрямую ведем разговор с этими компаниями. Например, сейчас мы собираемся наметить встречу с Volvo и поехать в Швецию, поскольку из-за санкций компания вообще закрывает филиал по производству грузовых в Иране. Мы собираемся предложить им Грузию. Если ввести в страну как минимум две крупные производящие инвестиционные компании, это будет очень большой результат. Для этого у нас есть конкретная стратегия, у нас есть индикаторы, сколько человек следует переподготовить, и в каких секторах, запланированы встречи с конкретными людьми и компаниями, и планируем в течение года довести задуманное до конца"- заявил Михаил Хидурели.

















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