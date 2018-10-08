Экспорт грузинского вина вырос на 13%, а стоимость экспортируемого вина - на 22%

08.10.2018 13:28 Экспорт грузинского вина вырос на 13%, а стоимость экспортируемого вина — на 22%. Информацию распространяет Национальное агентство вина.



По данным агентства, в январе-сентябре 2018 года 60 миллионов бутылок (0,75 л) было экспортировано в 53 страны мира, что на 13% больше, чем за тот же период в 2017 году. Стоимость экспортируемого вина — 142 миллиона долларов США, рост за аналогичный период прошлого года составил 22%.



Экспорт увеличился на стратегических рынках грузинских вина: Япония — 68% (172 673 бутылки), Польша — 32% (2465541) и Великобритания — 22% (67310); Германия — 22% (349216), Литва — 18% (331620), Эстония — 390% (84 654), Чехия — 69% (31050), Нидерланды — 47% (60309), Германия — 22% (349216), Лиетува — 18% (331620), Латвия — 9% (1245324) и т.д.; также в направлении традиционных рынков и Азии: Туркменистан — 80% (120294), Кыргызстан — 54% (179610), Казахстан — 30% (2658224), Монголия — 44% (162390), Украина — 27% (6746598), Беларусь 13% (1188822), Россия — 11% (37064677) и другие.



В пятерку стран-экспортеров входят: Россия (37064677), Украина (6746598), Китай (4821937), Казахстан (2658224) и Польша (2465541).



Вместе с тем, в январе-сентябре из Грузии в 22 страны мира из Грузии было экспортировано 13,5 млн. бутылок бренди (0,5 л), что на 19% превышает данные за 9 месяцев прошлого года. Доходы от экспорта бренди достигли 27,6 млн. долларов США, рост составил 10% выше.



За отчетный период 24 страны мира из Грузии экспортировано 287 тыс. бутылок (0,5 л) чачи, рост составил на 96%. Общий объем экспорта составил 824 тысячи долларов, что на 88% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



В целом, доходы от экспорта вина, бренди, чачи, разливного бренди и спирта для бренди достигли 222,7 млн. долларов США, что на 15% выше, чем в январе-сентябре прошлого года.















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