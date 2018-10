Новым владельцем «Казтрансгаз-Тбилиси» является «CBS группа»

08.10.2018 18:37

Новым владельцем «Казтрансгаз-Тбилиси» является «CBS группа». Бизнес-группа распространила в связи с этим соответствующее заявление:



"Компания WALTBAY LTD, являющаяся частью зарегистрированной в Грузии крупной грузинской бизнес группы, ООО "CBS группы", уже подписала договор, и стала владелицей 100% доли "Казтрансгаз-Тбилиси".



С тем, чтобы информировать общество, компания считает необходимым пояснить, что доля была куплена посредством зарегистрированной в оффшоре компании из-за упрощения технической части процесса продажи казахской стороной, и группа в ближайшем времени передаст долю ООО "Казтрансгаз-Тбилиси" зарегистрированной в Грузии компании.



Как известно, с 2017 года между правительством Грузии и казахской компанией шла тяжба в международном арбитраже. Предметом тяжбы, по требованию казахской стороны, было возмещение ущерба более чем 486 миллионов лари. Наряду с этим увеличивался долг "Казтрансгаз-Тбилиси" перед государством, который составил 96 миллионов лари. Вдобавок, по состоянию на 31 июля 2018 года за ООО "Казтрансгаз-Тбилиси" числилась задолженность размером 347 721 491 лари перед казахскими компаниями-владельцами"- сказано в заявлении.



Согласно сообщению, предварительным условием для оформления купчей ООО "Казтрансгаз-Тбилиси", предъявленной компанией WALTBAY LTD казахским бизнесменам, было освобождение ООО "Казтрансгаз-Тбилиси" от существующих обязательств перед государством, и передача WALTBAY LTD права требовать более чем 347 миллионов лари задолженности "Казтрансгаз-Тбилиси" со стороны казахских кредиторов, на что казахская сторона дала согласие.



"Однако со своей стороны правительство Грузии взамен на списание существующей перед государством задолженности "Казтрансгаз-Тбилиси", потребовало завершение дела в Международном арбитраже с казахской стороны мировой в пользу Грузии, а от компании WALTBAY LTD потребовала отказаться от требования более чем 347 миллионов лари, что по пояснению правительства Грузии служило защите потребителей. Компания WALTBAY LTD и казахские кредиторы удовлетворили все требования правительства Грузии, взамен ООО "Казтрансгаз-Тбилиси" был освобожден от существующих обязательств перед государством. Компания WALTBAY LTD готова к существующим вызовам и возложенной социальной ответственности, что подразумевает качественное и безопасное снабжение населения природным газом"- заявили в "CBS группе.



"CBS группа" была основана 25 марта 2013 года. По информации, указанной на официальном сайте, компаниями-партнерами "CBS группы" являются "Кавкасус онлайн", "Микроавтобус Тбилиси", ООО "Мобител" ("Билайн"), "Джорджиан Сервис Нетворк", и "TÜV Rheinland". Основал компанию бизнесмен Хвича Макацария.















