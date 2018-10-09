С 11 октября начинается воздушное сообщение между Кутаиси и Австрией

09.10.2018 11:51 С 11 октября начинается авиасообщение между Кутаиси и Австрией. Низкобюджетная авиакомпания Центральной и Восточной Европы, венгерская Wizz air выполнит первый регулярный рейс из Кутаиси в Вену.



Первый рейс из Кутаисского международного аэропорта в Вену будет выполнен в 07:25 часов. А регулярные полеты будут осуществляться дважды в неделю: в четверг и воскресенье.



По информации ООО "Объединения аэропортов Грузии" Министерства экономики и устойчивого развития, Австрия является пятнадцатой по счету страной и 21-м направлением, куда выполняются прямые полеты из Международного аэропорта Кутаиси.



"Продолжается развитие аэропорта Кутаиси имени Давида Агмашенебели. Аэропорт Кутаиси занял свою нишу на авиарынке Закавказья. В аэропорту добавились новые сервисы, увеличилось количество коммерческих площадей и объектов питания, ощутимо возрос пассажиропоток. "Объединение аэропортов Грузии" постоянно работает над новыми авиационными направлениями. 11 октября из нашего аэропорта начнется прямое авиасообщение в направлении еще одной европейской столицы -Вены.



Международный аэропорт Кутаиси связывает достаточно плодотворное и успешное шестилетнее сотрудничество с авиакомпанией Wizz air. Начиная с 2012 года по сегодняшний день авиакомпания поэтапно добавляет новые направления из аэропорта Кутаиси. С несколькими странами Грузия впервые начала прямое воздушное сообщение именно посредством Международного аэропорта Кутаиси, и что главное, для наших граждан стала доступной поездка в Европу"- заявили в "Объединении аэропортов Грузии".



11 октября в 15:00 часов в Международном аэропорту Кутаиси сядет первый самолет. В связи с первым рейсом в аэропорту имени Давида Агмашенебели состоится торжественная встреча.

















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