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Чистый отток капитала из России вырос в 48 раз


09.10.2018   21:32
По предварительной информации, поступившей из Центробанка, чистый отток капитала из России в третьем квартале этого года вырос в 48 раз по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, передает 9 октября РИА "Новости".

Как отмечается, в третьем квартале 2018 года чистый отток капитала с территории России составил 19,2 млрд долларов.

При этом в 2017 году показатель за этот период составлял 0,4 млрд долларов.

Ранее был опубликован "Мониторинг экономической ситуации в России", подготовленный РАНХиГС и Институтом Гайдара, согласно которому в августе 2018 года россияне забрали с банковских счетов больше средств, чем разместили. Также сообщалось, что с 6 по 12 сентября инвесторы вывели из фондов, ориентированных на российские активы, 215 млн долларов.






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