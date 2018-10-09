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Как будет округляться сумма после изъятия из оборота монет номиналом в 1 и 2 тетри


09.10.2018   21:40
С первого января 2019 года монеты номиналом 1 и 2 тетри будут изъяты из денежного оборота. В случае расчета наличными, в торговых объектах сдача монетами 1 и 2 тетри больше выдаваться не будет.

С января Нацбанк утвердил новый метод округления суммы. Документ подписал президент Нацбанка Коба Гвенетадзе.

Согласно постановлению, сумма имеющая денежный остаток 1-2 тетри будет округлена до нуля; цена оканчивающаяся на 3-4 тетри будет равняться 5 тетри; 6-7 тетри будет округлена также до 5 тетри; сумма имеющая остаток в 8-9 тетри будет приравнена к 10-ти.







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