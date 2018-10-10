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В Грузию растет импорт нефтепродуктов
10.10.2018 11:53
За девять месяцев 2018 года в Грузию завезли 814,4 тысячи тонн горючего, что на 3,5% больше, по сравнению с январем-сентябрем прошлого года, говорится в сообщении в Союзе импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ).
"В том числе импорт бензина составил 405,3 тысячи тонн, а дизельного топлива – 409,1 тысячи тонн", — говорится в сообщении.
В январе-августе 2018 года 70,3% импорта бензина приходится на горючее марки регуляр (А-91), 28% — на премиум (А-95) и 1,6% — на супер (А-98).
Наибольший объем импорта бензина и дизельного топлива за девять месяцев 2018 года приходится на Россию — 211,7 тысячи тонн, что составляет 26% от всего импорта.
Цены на топливо в сетях брендированных бензозаправочных станций
Бензин супер 2,57-2,68 лари за литр
Бензин премиум 2,47-2,60 лари за литр
Бензин регуляр 2,34-2,52 лари за литр
Евро дизель 2,50-2,62 лари за литр
Дизель 2,52-2,56 лари за литр
Текущий курс: 1 доллар — 2,6 лари.
В течение месяца цена на нефть выросла на 6,8% - в начале года цена за баррель нефти составляла в среднем 67 долларов. Текущая цена нефти - самая высокая после ноября 2014 года, прокомментировали в СИНГ высокие цены на нефтепродукты в Грузии.
На данном этапе рост цен на нефть обусловлен следующими факторами – с ноября войдут в силу санкции против Ирана и, соответственно, есть ожидания, что экспорт нефти из этой страны значительно сократится.
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