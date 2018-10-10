Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Иностранный бизнес уходит из России


10.10.2018   16:02
Отток капитала из России резко ускорился на фоне угрозы санкций, неугасающего конфликта с Западом и замедления экономики.

По итогам третьего квартала частный сектор вывез из страны 19,2 млрд долларов, следует из статистики ЦБ.
В годовом выражении отток ускорился в 48 раз и стал рекордным с первого квартала 2015 года, когда санкции и обвал цен на нефть окунули Россию в рецессию.

За 9 месяцев чистый вывоз увеличился более чем вдвое - до 31,9 млрд долларов и превысил цифру за весь прошлый год (31,3 млрд).

Половину квартального оттока породил внешний долг: за июль-сентябрь корпорации и банки вернули иностранным кредиторам около 10 млрд долларов, оценивает главный экономист ING по России Дмитрий Долгин. По всей видимости, рефинансировать займы становится сложнее из-за рисков расширения санкций, говорит он.

"Крайне печально" выглядит то, что к оттоку финансовых инвесторов, распродающих долговые бумаги правительства РФ (на 1,8 млрд долларов за квартал), добавился вывод средств из реального сектора, отмечает директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

Суммарный отток прямых иностранных инвестиций за квартал составил рекордные 6 млрд долларов.

"В новейшей истории России ничего подобного ещё не наблюдалось", - указывает Тремасов. Настолько масштабного ухода бизнеса статистика ЦБ не фиксировала ни в дефолтном 1998-м, ни в момент глобального кризиса 2008 года, ни в 2014-м, когда присоединение Крыма обернулось крупнейшим со времен холодным войны обострением отношений с Западом.

Одновременно практически прекратили прямые инвестиции за рубежом и российские компании: за квартал они вложили всего 0,1 млрд долларов.

Данные ЦБ наглядно иллюстрируют, что "наша экономика встала на путь изоляционизма", констатирует Тремасов: "Влияние этих трендов на экономическое развитие страны, думаю, не требуют комментариев".
Отток капитала остается главным риском для курса рубля, указывает Долгин: он "съедает" валютные поступления от взлетевших мировых цен на сырье.

Хотя, по данным ЦБ, за третий квартал Россия на треть увеличила доходы от продажи нефти (до 33,2 млрд долларов), на 40% - от продажи газа (до 11,4 млрд долларов), а приток валюты по текущему счету платежного баланса оказался рекордным за 10 лет (26,4 млрд долларов), три четверти этой "валютной прибыли" экономики утекло из страны.

В четвертом квартале вывоз капитала может ускориться, предупреждает Долгин. Во-первых, график погашения внешнего долга становится жестче: до конца декабря надо выплатить 25 млрд долларов против 19 млрд в предыдущие три месяца.

Во-вторых, ослабление валютного контроля для попавших под санкции компаний освобождает их от необходимости засчислять экспортную выручку на счета в российских банках, что снизит общий долларовый приток.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Стоимость экспортных грузинских вин выросла на 22%
Правительство Грузии не собирается снижать акцизную ставку на нефтепродукты
Правительство Грузии планирует возобновить программу поддержки села
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Давид Бакрадзе считает необходимой реформу структур легитимной власти Автономной республики Абхазия
Автор абхазского гимна осужден на 20 лет за педофилию
Упавшее дерево убило российских оккупантов в Абхазии
Сухуми освободил гражданина Грузии после двухмесячного заключения
Учите матчасть, господин Кове!
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
WB: по борьбе с коррупцией Грузия занимает 48-е место в мире
13-ти городам Грузии были переданы новые пожарные машины
Правительство Грузии планирует возобновить программу поддержки села
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна