Иностранный бизнес уходит из России

10.10.2018 16:02 Отток капитала из России резко ускорился на фоне угрозы санкций, неугасающего конфликта с Западом и замедления экономики.



По итогам третьего квартала частный сектор вывез из страны 19,2 млрд долларов, следует из статистики ЦБ.

В годовом выражении отток ускорился в 48 раз и стал рекордным с первого квартала 2015 года, когда санкции и обвал цен на нефть окунули Россию в рецессию.



За 9 месяцев чистый вывоз увеличился более чем вдвое - до 31,9 млрд долларов и превысил цифру за весь прошлый год (31,3 млрд).



Половину квартального оттока породил внешний долг: за июль-сентябрь корпорации и банки вернули иностранным кредиторам около 10 млрд долларов, оценивает главный экономист ING по России Дмитрий Долгин. По всей видимости, рефинансировать займы становится сложнее из-за рисков расширения санкций, говорит он.



"Крайне печально" выглядит то, что к оттоку финансовых инвесторов, распродающих долговые бумаги правительства РФ (на 1,8 млрд долларов за квартал), добавился вывод средств из реального сектора, отмечает директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.



Суммарный отток прямых иностранных инвестиций за квартал составил рекордные 6 млрд долларов.



"В новейшей истории России ничего подобного ещё не наблюдалось", - указывает Тремасов. Настолько масштабного ухода бизнеса статистика ЦБ не фиксировала ни в дефолтном 1998-м, ни в момент глобального кризиса 2008 года, ни в 2014-м, когда присоединение Крыма обернулось крупнейшим со времен холодным войны обострением отношений с Западом.



Одновременно практически прекратили прямые инвестиции за рубежом и российские компании: за квартал они вложили всего 0,1 млрд долларов.



Данные ЦБ наглядно иллюстрируют, что "наша экономика встала на путь изоляционизма", констатирует Тремасов: "Влияние этих трендов на экономическое развитие страны, думаю, не требуют комментариев".

Отток капитала остается главным риском для курса рубля, указывает Долгин: он "съедает" валютные поступления от взлетевших мировых цен на сырье.



Хотя, по данным ЦБ, за третий квартал Россия на треть увеличила доходы от продажи нефти (до 33,2 млрд долларов), на 40% - от продажи газа (до 11,4 млрд долларов), а приток валюты по текущему счету платежного баланса оказался рекордным за 10 лет (26,4 млрд долларов), три четверти этой "валютной прибыли" экономики утекло из страны.



В четвертом квартале вывоз капитала может ускориться, предупреждает Долгин. Во-первых, график погашения внешнего долга становится жестче: до конца декабря надо выплатить 25 млрд долларов против 19 млрд в предыдущие три месяца.



Во-вторых, ослабление валютного контроля для попавших под санкции компаний освобождает их от необходимости засчислять экспортную выручку на счета в российских банках, что снизит общий долларовый приток.















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