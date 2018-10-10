Заместитель министра финансов рассказал, кому повысят пенсию с 1 января 2019 года

10.10.2018 17:26 С 1 января 2019 года повысится как пенсия по возрасту, так и выплачиваемая лицам со значительными и ярко выраженными ограниченными возможностями и лицам с ограниченными возможностями в возрасте от 0 до 18 лет. Об этом журналистам сообщил заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе.



Он отметил, что решение о повышении пенсии на 20 лари уже отображено в проекте бюджета на будущий год.



Обсуждение первоначального варианта проекта бюджета 2019 года проходит в парламентских комитетах. С финансовым документом комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов ознакомил Георгий Какауридзе.















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