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Заместитель министра финансов рассказал, кому повысят пенсию с 1 января 2019 года
10.10.2018 17:26
С 1 января 2019 года повысится как пенсия по возрасту, так и выплачиваемая лицам со значительными и ярко выраженными ограниченными возможностями и лицам с ограниченными возможностями в возрасте от 0 до 18 лет. Об этом журналистам сообщил заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе.
Он отметил, что решение о повышении пенсии на 20 лари уже отображено в проекте бюджета на будущий год.
Обсуждение первоначального варианта проекта бюджета 2019 года проходит в парламентских комитетах. С финансовым документом комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов ознакомил Георгий Какауридзе.
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