Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Заместитель министра финансов рассказал, кому повысят пенсию с 1 января 2019 года


10.10.2018   17:26
С 1 января 2019 года повысится как пенсия по возрасту, так и выплачиваемая лицам со значительными и ярко выраженными ограниченными возможностями и лицам с ограниченными возможностями в возрасте от 0 до 18 лет. Об этом журналистам сообщил заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе.

Он отметил, что решение о повышении пенсии на 20 лари уже отображено в проекте бюджета на будущий год.

Обсуждение первоначального варианта проекта бюджета 2019 года проходит в парламентских комитетах. С финансовым документом комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов ознакомил Георгий Какауридзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Стоимость экспортных грузинских вин выросла на 22%
Правительство Грузии не собирается снижать акцизную ставку на нефтепродукты
Правительство Грузии планирует возобновить программу поддержки села
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Давид Бакрадзе считает необходимой реформу структур легитимной власти Автономной республики Абхазия
Автор абхазского гимна осужден на 20 лет за педофилию
Упавшее дерево убило российских оккупантов в Абхазии
Сухуми освободил гражданина Грузии после двухмесячного заключения
Учите матчасть, господин Кове!
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
WB: по борьбе с коррупцией Грузия занимает 48-е место в мире
13-ти городам Грузии были переданы новые пожарные машины
Правительство Грузии планирует возобновить программу поддержки села
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна