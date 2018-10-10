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В Тбилиси обсудили обязательства в отношении Расширенной ответственности производителя


10.10.2018   20:40
Более 200 представителей центральных и местных органов власти, международных и донорских организаций, частного сектора, торговых палат, бизнес ассоциаций и других заинтересованных сторон собрались на встрече заинтересованных сторон 9-го октября с целью обсуждения обязательств, определенных в Грузии в отношении Расширенной ответственности производителя и ознакомления с международным опытом и тенденциями. Мероприятие было организовано Министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии при поддержке Евросоюза, Программы развития ООН (UNDP) и правительства Швеции.

С приветственной речью выступили: Нодар Кереселидзе, первый заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии; Карл Хартцелл, Глава Представительства ЕС в Грузии; Молли Льен, Глава Шведского агентства международного развития; и Гиги Брегадзе, Руководитель группы демократического правления Программы развития ООН (UNDP).

Участники встречи обсудили существующую ситуацию в области управления специфическими отходами в Грузии, а также передовую международную практику, с целью обеспечения участия соответствующих грузинских предприятий и других заинтересованных сторон в разработке и внедрении схем Расширенной ответственности производителя. Грузинские и международные эксперты представили ряд сценариев развития Расширенной ответственности производителя в Грузии для отходов электрического и электронного оборудования, упаковочных отходов, а также результаты тематических исследований других специфических отходов. Встреча официально положила начало процессу консультаций по проектам правовых документов, имеющих отношение к Расширенной ответственности производителя.

Ежегодно в Грузии образуется около 900 000 тонн муниципальных отходов, в которых содержится до 1000 неопасных и опасных веществ, создающих угрозу окружающей среде и здоровью человека. Расширенная ответственность производителя — стратегия управления отходами, успешно внедренная в Европе. В рамках данного подхода на производителей/импортеров возлагается обязанность по сбору, переработке и окончательной утилизации специфических отходов, образовавшихся после утраты продукцией потребительских свойств.

Согласно Кодексу об управлении отходами Грузии, Концепция Расширенной ответственности производителя распространяется на следующие специфические отходы: упаковочные отходы (пластик, бумага / картон, дерево, металл, стекло), отходы электрического и электронного оборудования, изношенные шины, вышедшие из эксплуатации транспортные средства, отработанные масла, использованные батареи и аккумуляторы. Соответствующие положения вступят в силу с декабря 2019 года.

Расширенная ответственность производителя – новая концепция для Грузии. Её внедрение требует соответствующей правовой базы и адекватного уровня информированности общественности и частного сектора. В этой связи, по инициативе Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства и при поддержке Евросоюза, Программы развития ООН (UNDP) и правительства Швеции, в Грузии с 2017 года осуществляется ряд проектов.

Расширенная ответственность производителя, впервые представленная в Швеции Томасом Линдквистом в отчете 1990 года Министерству охраны окружающей среды, содействует:

- сепарированному сбору отходов и их использованию в качестве сырья,
- сокращению сброса использованных товаров в окужающую среду,
- повторному использованию, переработке и другим формам восстановления отходов,
- сокращению объемов отходов, размещенных на мусоросвалках,
- безопасной обработке вредных веществ,
- эффективному использованию ресурсов и извлечению ценного вторичного сырья,
экологической эффективности всех операторов, вовлеченных в жизненный цикл различных продуктов (импортеры, дистрибьюторы, потребители, сборщики отходов, разборщики, лица, вовлеченный в рециклирование, экспортеры и т. д.),
- улучшению дизайна продуктов,
- созданию новых предприятий и рабочих мест, и что самое главное,
- снижению негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.






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