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Ущерб застрахованным предпринимателям рынка Элиава возместит страховая компания


11.10.2018   13:50
Страховая компания «Альфа» возместит ущерб застрахованным предпринимателям, пострадавшим в результате пожара на рынке Элиава, в максимально короткие сроки, — об этом заявил генеральный директор компании «Альфа» Кахабер Диасамидзе.

По его словам, на рынке есть 63 предпринимателя, которые являются бенефициарами «Альфа». Ущерб будет возмещен в соответствии с условиями контракта.

«Рынок и его предприниматели, которые вели деятельность тут, застрахованы в «Альфа».

Соответственно, руководство «Алфа» мотивировано возместить каждому из них все потери максимально оперативно в рамках того, что предусмотрено соответствующим контрактом. На этом рынке есть 63 предпринимателя, которые являются нашими бенефициарами. Сам рынок, его территория застрахованы. Соответственно, мы в максимально короткие сроки возместим все убытки администрации рынка и каждому бенефициару», — заявил Кахабер Диасамидзе.

Пожар вспыхнул на складе лесоматериалов на улице Агладзе. Сгорела площадь примерно в 800 кв.м. На месте ведутся работы по ликвидации пожара.






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