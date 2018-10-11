В Грузии внедрят стратегию управления отходами

11.10.2018 14:02 Более 200 представителей центральных и местных органов власти, международных и донорских организаций, частного сектора, торговых палат и бизнес-ассоциаций обсудили в Тбилиси Расширенную ответственность производителя в Грузии. Речь идет о стратегии управления отходами, успешно внедренной в Европе. В ходе встречи грузинские и международные эксперты представили ряд сценариев по утилизации мусора.



Ежегодно в Грузии образуется около 900 тысяч тонн муниципальных отходов, создающих угрозу окружающей среде и здоровью человека. В рамках концепции Расширенной ответственности на производителей/импортеров продукции возлагается ответственность по сбору, переработке и окончательной утилизации специфических отходов. Это, в частности, пластик, бумага / картон, дерево, металл, стекло, отходы электронного оборудования, изношенные шины, вышедшие из эксплуатации транспортные средства и т. д. Соответствующие положения вступят в силу в Грузии с декабря 2019 года.



Встреча в Тбилиси, а также проекты по воплощению новой концепции в жизнь организованы министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии при поддержке Евросоюза, Программы развития ООН (UNDP) и правительства Швеции.



СОВА















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