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В высокогорных поселениях пенсия составит 240 лари
11.10.2018 14:51
С 1 января 2019 года пенсия для жителей высокогорных поселений составит 240 лари вместо нынешних 216 лари, сообщил журналистам депутат Закария Куцнашвили.
Статус высокогорного поселения в масштабах страны имеют до 1 600 населенных пунктов.
Рост пенсий предусмотрен проектом государственного бюджета на 2019 год.
Остальные пенсии будут увеличены с нынешних 180 лари до 200 лари.
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