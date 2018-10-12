Эксперты оценили перспективы VR-технологий в азартной индустрии

12.10.2018 12:04



Эксперты игорной отрасли отмечают, что в ближайшем будущем для попадания в списки лучших на таких площадках, как



Специалисты азартной индустрии сейчас делают собственные прогнозы относительно перспектив технологий виртуальной реальности. Так, по их словам, применение VR предусматривает вложение не только больших сил, но и серьезных инвестиций. Причина этого кроется в том, что для функционирования подобных сайтов онлайн-игр требуется установка особого программного обеспечения с очень широким набором возможностей и доступностью для работы даже при очень высоком трафике. Здесь не получится взять себе на вооружение предложения прошлых лет: такие ПО просто не справятся со стоящими задачами. Также идет речь о том, что должно быть установлено максимально тесное взаимодействие между создателями продуктов и операторами, а для регулярных обновлений софта не должно существовать никаких препятствий. Дополнительно должно быть предусмотрено погружение в мир азартных игр не только со стационарных компьютеров, но и с любых мобильных устройств. В этом направлении также необходимы крупные инвестиции для установки специальных мобильных платформ.



Что касается правового регулирования казино с технологиями виртуальной реальности, что здесь нет отличия от принципов для обычных онлайн-клубов. Получение лицензий проходит в обоих случаях в одинаковом формате, что уже демонстрирует европейский рынок.



Сфера азартных развлечений сегодня не может функционировать по старым принципам, предусматривающим поддержание на должном уровне подачи классических решений. Современные игроки, особенно те, что относятся к поколению миллениалов, постоянно ждут от казино чего-то нового, желательно с использованием самых продвинутых технологий. Одним из направлений, где наблюдается активное развитие гемблинга, является VR-реальность, благодаря которой можно полностью взаимодействовать с виртуальной плоскостью, эффективно управлять ее объектами. Здесь применяются глубокая визуализация, объемный мощный звук, тактильная обратная связь.Эксперты игорной отрасли отмечают, что в ближайшем будущем для попадания в списки лучших на таких площадках, как Top-cazinoz , клубам в интернете придется брать себе на вооружение VR-технологии. Многие гемблеры уже активно перетекают в Live-казино из тех, где нет подобных уникальных предложений. Но и на таких ресурсах они долго не задержатся, поскольку уже сейчас виден высокий спрос на более серьезные продукты.Специалисты азартной индустрии сейчас делают собственные прогнозы относительно перспектив технологий виртуальной реальности. Так, по их словам, применение VR предусматривает вложение не только больших сил, но и серьезных инвестиций. Причина этого кроется в том, что для функционирования подобных сайтов онлайн-игр требуется установка особого программного обеспечения с очень широким набором возможностей и доступностью для работы даже при очень высоком трафике. Здесь не получится взять себе на вооружение предложения прошлых лет: такие ПО просто не справятся со стоящими задачами. Также идет речь о том, что должно быть установлено максимально тесное взаимодействие между создателями продуктов и операторами, а для регулярных обновлений софта не должно существовать никаких препятствий. Дополнительно должно быть предусмотрено погружение в мир азартных игр не только со стационарных компьютеров, но и с любых мобильных устройств. В этом направлении также необходимы крупные инвестиции для установки специальных мобильных платформ.Что касается правового регулирования казино с технологиями виртуальной реальности, что здесь нет отличия от принципов для обычных онлайн-клубов. Получение лицензий проходит в обоих случаях в одинаковом формате, что уже демонстрирует европейский рынок.











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