Какауридзе: Увеличение зарплаты полицейским нельзя назвать бюрократическими расходами

12.10.2018 13:45 Зарплата полицейских увеличится приблизительно на 250 лари, что необходимо, так как в силовых ведомствах зарплата не росла на протяжении нескольких лет. Об этом заявил заместитель министра финансов Георгий Какауридзе на представлении проекта бюджета на 2019 год на заседании фракции «Национального движения».



Представители «Национального движения» говорили о росте бюрократических расходов, однако Какауридзе парировал, что рост зарплаты сотрудников полиции нельзя назвать бюрократическими расходами.



«Мы не можем согласиться с этим замечанием и соображением «Национального движения». В 2017 году была проведена масштабная оптимизация, что в части вознаграждения труда привело к экономии до 100 миллионов лари. Это касается как штатного, так и внештатного персонала, что стало довольно важным шагом», — сказал Какауридзе.



По его словам, правительство продолжает политику, опирающуюся на программу МВФ по сокращению текущих расходов в соотношении с ВВП и переадресацию высвободившихся ресурсов на финансирование инфраструктурных проектов.















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