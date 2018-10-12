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Жители высокогорных сел Грузии получат надбавку к пенсиям с нового года


12.10.2018   13:46
Сумма выплат для возрастных пенсионеров, получивших статус жителей высокогорных сел, с 1 января 2019 года увеличится на более чем 11%. Об этом журналистам заявил член парламентского большинства, мажоритарный депутат Закария Куцнашвили.

Увеличение пенсий осуществляется в рамках закона «О развитии высокогорных регионов», который вступил в силу 1 января 2016 года. Прибавки предусмотрены в проекте госбюджета на 2019 год.

Вместо 216 лари (82 доллара) пенсионеры высокогорья получат 240 лари (более 91 доллара). По словам Куцнашвили, также с нового года на 20 лари в горных селах увеличится базовая заработная плата врачей и медсестер.
В соответствии с проектом госбюджета на 2019 год, с 1 января на 20 лари увеличится пенсия возрастных пенсионеров, которые не проживают в высокогорье. Вместо 180 лари (68 долларов), они будут получать 200 лари (76 долларов).

Согласно документу, ассигнования на социальную систему и пенсионное обеспечение планируются на уровне 2 миллиардов 684,2 миллиона лари. Из этой суммы 1 миллиард 925 миллионов пойдет на выплаты пенсий.
Статус высокогорных в Грузии присвоен более чем 1,6 тысячи сел. Граждане, которые проживают там постоянно, пользуются рядом льгот. Закон «О развитии высокогорных регионов» предусматривает надбавки к зарплатам учителей и врачей, увеличение выплат для граждан пенсионного возраста и людей, которые получают социальную помощь от государства. Физические лица освобождены от выплат подоходного налога и налога на имущество, а предприниматели освобождены от налога на прибыль и имущество.






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