Пассажиропоток вырос на 22 процента, а количество выполненных рейсов - на 16 процентов

12.10.2018 14:01 По данным Агентства гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития, в течение девяти месяцев текущего года аэропорты Грузии обслужили 3 920 771 пассажира. По сравнению с девятью месяцами прошлого года пассажиропоток увеличился на 22,55 процента и 79,71 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.



Тбилисский международный аэропорт обслужил 2 951 218 пассажиров, что на 20,94% (510 897 пассажиров) больше, чем количество пассажиров за последние девять месяцев.



По данным Агентства гражданской авиации, за последние месяцы через Батумский международный аэропорт было перевезено 513 732 пассажиров, что на 19,94 процента (85 418 пассажиров) больше, чем в предыдущем году.



В Кутаисском международном аэропорту пассажиропоток увеличился на 38,73 процента. Всего было перевезено 450 417 пассажиров — на 125 740 пассажиров больше, чем за первые девять месяцев 2017 года;



Вместе с тем, по данным Агентства гражданской авиации, за 9 месяцев текущего года было совершено более 2 618 рейсов. Количество пассажирских и грузовых рейсов составило 18 837, из которых количество регулярных рейсов составило 68 689, а чартерных — 2 148. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 16,14 процента. Показатель пользования воздушным пространством Грузии увеличилось на 8,18 процента. За девять месяцев 2017 года количество единичных перелетов составило 109 032, а в предыдущие месяцы текущего года в воздушном пространстве Грузии зафиксировано 117 949 единичных перелетов.



Что касается доли авиакомпаний, работающих на авиационном рынке Грузии, за первые девять месяцев 2018 года, три авиакомпании — Turkish Airlines, Georgian Airways и Wizz Air имеют равные 11 процентные доли. Разница между количеством пассажиров, перевозимых тремя авиаперевозчиками, незначительна.



По количеству пассажиров, перевезенных регулярными и многократными чартерными рейсами, и процентной долей, первая пятерка выглядит так:



Авиакомпания Turkish Airlines — 440 060 пассажиров 11 процентов;

Авиакомпания Georgian Airways — 433 805 пассажиров 11 процентов;

Авиакомпания Wizz Air — 425 991 пассажир 11 процентов;

Авиакомпания Ural Airlines — 219 245 пассажиров 6 процентов;

Ural Airlines Fly Dubai — 203 073 пассажира 5 процентов.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

